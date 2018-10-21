وصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، إلى إيطاليا، على رأس وفد من الوزارة، تلبية لدعوة من جامعة الأمم المتحدة “يونيو”، لتنظيم ثلاث جولات استطلاعية لتعريف المعنيين في لبنان على أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال تخطيط وادارة وتشغيل المناطق الصناعية، تستضيف إيطاليا إحدى هذه الجولات، والتي يتوقع أن يصار خلالها إلى تسويق فرص شراكات صناعية محتملة بين لبنان وايطاليا.

وقد رحب عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيطالي ومسؤول ملف الشرق الأوسط بينو كبراس، بالوفد، مؤكدا أن إيطاليا بحكومتها الجديدة “ستقف مع لبنان أكثر من أي وقت مضى”.

وسيقام للوفد حفل عشاء في مقر إقامة السفارة اللبنانية في روما، دعت إليه سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، عددا من الفعاليات منهم المدير العام لوزارة الصناعة الإيطالية.

تبدأ الجولة غدا ويشارك فيها وفد مشترك من وزارة الصناعة ومنظمة يونيدو ومجلس الانماء والاعمار وجمعية الصناعيين اللبنانيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام