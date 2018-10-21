رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن السكوت عن المجازر المتواصلة في اليمن هو نفاق أميركي وأوروبي لأن أميركا تأخذ المال من السعودية مقابل التغطية والتستر على كل جرائمها في اليمن.

وشدد الشيخ قاووق في حديث له الاحد على أنه “يمكن للسعودية أن تشتري بمالها ترامب والكونغرس الأميركي ومجلس الأمن والعواصم الكبرى ولكن لا يمكنها أن تشتري الشرفاء المستضعفين في اليمن أو أن تشتري سكوت المقاومة”، وتابع “لهذا هم يعاقبون المقاومة بإدراجها على لوائح الإرهاب وبالعقوبات الاقتصادية والسياسية والمالية”.

وأشار الشيخ قاووق الى أن “التحولات السياسية والميدانية في سوريا والعراق واليمن والمنطقة تؤكد انتصار محور المقاومة”، ولفت الى ان “في سوريا فشلت كل الرهانات على إسقاط النظام وولت إلى غير رجعة وبقيت سوريا قلعة صلبة في مواقع المقاومة ولم يعد هناك أي رهان على تغيير موقع ودور سوريا في المواجهة”، وتابع “هذا سيترك آثاره الإيجابية على محور المقاومة، لأن انتصار سوريا هو تعزيز قوة المقاومة بوجه العدوان الإسرائيلي”.

وقال الشيخ قاووق إن “المقاومة في لبنان حققت انتصارا إضافيا عندما نجحت في أن تعاظم قدراتها الصاروخية المتطورة التي أقلقت إسرائيل وأغرقتها في بحر الرعب”، وتابع “ما عاد الإسرائيليون يثقون بتصاريح وتطمينات نتنياهو لأنهم اكتشفوا كذبه وعرفوا أن المقاومة نجحت في أن تكسر كل محاولات الحصار واستنزاف قدراتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام