أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الأحد السيطرة على حريق ضخم مساحته 4.5 ألف متر مربع في مصنع “اليكتروتسينك” في مدينة فلاديكافكاز.

وقالت الوزارة في بيان لها “في الساعة 13:10 بتوقيت موسكو تم الإعلان عن السيطرة الحريق”.

ولفتت الوزارة الى ان “الحريق أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين”.

مصنع “اليكتروتسينك” هو واحد من الشركات الرائدة في مجال المعادن غير الحديدية في روسيا، وهو أكبر مؤسسة صناعية في جمهورية أوسيتيا الشمالية- ألانيا وتبلغ مساحة المصنع 70.2 هكتار ويقع المصنع في الجزء الشمالي الشرقي من فلاديكافكاز.

المصدر: سبوتنيك