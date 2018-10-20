لقي 12 فلاحا، صباح اليوم السبت، مصرعهم على يد مسلحي جماعة “بوكو حرام” الارهابية، حسبما أوردت قوات الحماية المدنية التي تساند الجيش ضد المتمردين.

وقال قائد قوات الحماية، باباكورا كولو، إن المهاجمين وصلوا إلى قرية كاله، على بعد نحو 20 كيلومترا عن مدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو (شمال شرق البلاد)، مستقلين سيارتي شحن. وأوضح أن المتطرفين “استخدموا مناجل ماشيتي لقتل ضحاياهم الذين كانوا يعملون في مزارعهم”، مضيفا: “حتى الآن عثرنا على 12 جثة في الحقول والشجيرات المحيطة”.

فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح جراء الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة العاشرة صباح السبت (بالتوقيت المحلي) عندما كان الفلاحون يقومون بحصاد الفول السوداني.

وقال قيادي آخر في قوات الحماية المدنية، إبراهيم ليمان، إن المهاجمين كانوا مدججين ببنادق لكنهم لم يطلقوا النار كي لا يجذبوا انتباه الجنود النيجيريين المتموضعين في قرية مولاي المجاورة. وأردف ليمان قائلا: “عندما لمحهم المزارعون يقتربون سارعوا بالهرولة في اتجاهات شتى، لكن الإرهابيين طاردوهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية