طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق مستقل فيما وصفته بجرائم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، مشددة في رسالتين بعثتهما للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانتها لاستشهاد 62 شخصا بقصف نفذته طائرات التحالف على قريتين في ريف دير الزور.

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم السبت “رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الجريمة التي ارتكبتها طائرات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس، والتي أدت لاستشهاد ما يزيد على 62 مدنيا سوريا في قريتي السوسة والبوبدران في ريف محافظة دير الزور”.

وأضافت الخارجية في البيان “سوريا تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في منع هذه الاعتداءات وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومعاقبة المعتدين”.

المصدر: سانا