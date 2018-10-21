اختطفت مجموعة مسلحة خمسة أطفال من مدرسة في مدينة باميندا شمال غربي الكاميرون، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

ونقلت صحيفة Journal du Cameroun عن مصادر لها أن مسلحين هاجمت مدرسة “أتييلا” الثانوية واختطفت ستة من طلابها، مضيفة أن إحدى الطالبات تسنى لها الفرار لاحقا، وتم تقديم خدمات طبية لها بعد إصابتها برضوض في ساقيها.

وبحسب الصحيفة فقد نظم عناصر الأمن عملية تعقب وأطلقوا النار على المهاجمين، لكن محاولة احتجازهم لم تكلل بالنجاح، كما أن مصير سائر الأطفال لا يزال مجهولا.

وأشارت Journal du Cameroun إلى تعرض مدارس في المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية لهجمات المتمردين، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق العديد منها، فيما يضطر طلابها لارتياد مدارس تقع في مناطق أكثر أمنا.

المصدر: وكالات