قال مصدر حكومي تونسي يوم السبت إن البلاد تعتزم بيع سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار هذا الأسبوع.

وتعتزم تونس بيع سندات منذ الربع الأول من العام للمساعدة في خفض عجز الموازنة لكن الخطوة تأجلت أكثر من مرة.

وصرح المصدر بأن الجهات التي اختيرت لإدارة الطرح هي “دويتشه بنك و”جيه بي مورغان تشيس” و”سيتي غروب وناتيكسيس”.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس مما مهد الطريق لإصدار السندات.

وربط صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.

وحظيت تونس بإشادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات “الربيع العربي” في 2011، لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو.

المصدر: وكالة رويترز