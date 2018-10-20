أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس ايمانويل ماكرون اتصل هاتفيا السبت برئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي، وهنأه بمنصبه الجديد وبحسن سير الانتخابات، واعدا بالعمل معا لمكافحة الارهاب.

وكان عبد المهدي كلف في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وعليه أن يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان في غضون شهر من تكليفه، وفي حال فشله، فيتم دستوريا، تكليف شخصية أخرى.

وأوضح البيان ان ماكرون أكد لعبد المهدي “الالتزام الثابت لفرنسا بالوقوف الى جانب العراق في مكافحته للارهاب”. وأضاف ماكرون أن “فرنسا ترغب بدعم العراق، في مرحلة إعادة الاعمار التي دخلت بها البلاد، وعبر تعاون مكثف في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية