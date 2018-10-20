منظمة العفو الدولية : نتائج التحقيق التي أصدرتها السلطات السعودية حول مقتل خاشقجي ليست جديرة بالثقة (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2018 - 17:57
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الرئيس نبيه بري ردا على سؤال عن تشكيل الحكومة: "بعدو الفول خارج المكيول" والعلم عند الله
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها
مراسل المنار: بحرية الاحتلال تعتقل صيادين اثنين وتصادر قاربهما في البحر شمال قطاع غزة
النائب العام في السعودية يعلن عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول بعد "شجار" واشتباك مع 18 شخصاً
النائب العام السعودي: المشتبه بهم حاولوا التكتم على ما حدث في القنصلية والتغطية على مقتل خاشقجي
الملك السعودي يعفي المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري من منصبيهما
الملك سلمان يعفي مدير الإدارة العامة للأمن في الاستخبارات ومساعدين لرئيس الاستخبارات العامة السعودية من مناصبهم
الملك السعودي يصدر مرسوماً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة
الخارجية السعودية: الحكومة تثمن "التعاون المميز" الذي أبدته تركيا بقيادة أردوغان في مسار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي
الرئيس الاميركي يصف ما اعلنته السعودية بـ "الخطوة الاولى المهمة والكبيرة" والبيت الابيض يقول انه سيتابع التحقيقات
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: نقوم بما يقع على عاتقنا لكشف ملابسات مقتل جمال خاشقجي
واشنطن بوست: البيان السعودي حول خاشقجي لن يخفف من المطالب الدولية بمحاسبة المملكة
نيويورك تايمز: بن سلمان أفلت من خطف رئيس وزراء لبنان وتجويع اليمنيين واذا أفلت من قضية خاشقجي سيكون بمثابة ضوء اخضر له
مقررة الامم المتحدة: نحن بحاجة الى تحقيق جدير بالثقة ونزيه وشفاف لتحديد قتلة خاشقجي والعقل المدبر
رئيس الوزراء الهولندي: ما زال الكثير غامضا حول قضية خاشقجي ونأمل ان تتضح كل الحقائق بأسرع وقت ممكن
الرئيس الاسد في برقية للرئيس بري: أقدر لكم عواطفكم الصادقة في رؤية سوريا وهي تنعم بالاستقرار منتصرة على كل عدو ظالم
الرئيس الاسد للرئيس بري: أتمنى لكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعبكم الشقيق التقدم والرخاء
افغانستان: انفجارات تهز عددا من مراكز الاقتراع في العاصمة كابول
منظمة العفو الدولية : نتائج التحقيق التي أصدرتها السلطات السعودية حول مقتل خاشقجي ليست جديرة بالثقة (رويترز)
منذ 47 mins
20 October، 2018
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