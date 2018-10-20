أشادت وزارة خارجية مصر السبت بما وصفته “القرارات الشجاعة والحاسمة” التي اتخذها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في قضية الصحافي جمال خاشقجي الذي أكدت الرياض للمرة الأولى فجرا أنه قتل في قنصليتها باسطنبول.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ان مصر “ترى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين” بشأن قضية خاشقجي “إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة”.

واضاف البيان أن مصر تعرب “عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية

صباح اليوم”.

وقال أن “هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه. وهو

الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية