وعدت تركيا السبت بالكشف عن كامل تفاصيل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد إقرار الرياض بأنه قتل في قنصليتها في اسطنبول.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر جليك “ان تركيا ستكشف كل ما حدث. لا يشكن أحد في ذلك”. وأضاف أن “كشف ملابسات الحادثة دين في أعناقنا. وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد. وهذا ما تجسده إرادة الرئيس (رجب طيب) اردوغان”.

وقال “نحن لا نتهم أحدا بشكل مسبق لكننا لن نقبل أن يبقى أي شيء مخفيا”.

وكان اردوغان تحادث هاتفيا مساء الجمعة مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز واتفقا على استمرار التعاون في هذه القضية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية