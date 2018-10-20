دعت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان جميع السكان ضمن محافظتي النبطية والجنوب الراغبين بالاشتراك بالمياه، إلى التقدم فورا إلى مراكز المؤسسة الرئيسية والفرعية، للافادة من القيمة المخفضة للفصل الأخير للعام 2018، والتي تبلغ 345.000 ل.ل للاشتراك في العيار. في حين أن القيمة الفعلية للاشتراك بالمياه في بداية كل عام هي 524.000 ل.ل.

كما اعلمت المواطنين بإستمرار حملة قمع المخالفات في جميع البلدات والقرى. فسوف يتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستفيدين من المياه بطريقة غير شرعية، وتنظيم محاضر ضبط في حقهم في حال عدم التقدم وتسوية أوضاعهم والافادة من التعرفة المخفضة للفصل الاخير من العام 2018.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام