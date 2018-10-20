أعلن مستشفى منظمة الطوارئ الإيطالية في أفغانستان مقتل طفل واحد، وإصابة 36 شخصا آخرين في تفجير قرب مركز للاقتراع في العاصمة كابول. وقالت منظمة الطوارئ الإيطالية في كابولـ عبر “تويتر” اليوم السبت، “استقبلنا 37 جريحا اليوم، بينهم 25 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى، و11 جرى تحويلهم لتلقي العلاج في غرفة الطوارئ، بينما كان طفل واحد مات بالفعل لدى وصوله إلى المستشفى”.

وكان تفجيرا وقع قرب مركز للاقتراع لدى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، صباح السبت. وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية، صباح اليوم السبت، وقوع 3 انفجارات في كابول، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. وفي سياق متصل، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الأفغانية غلا جان صياد تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، حتى يوم غد، في مراكز الاقتراع التي لم تفتح أبوابها حتى الساعة الواحدة بعد ظهر السبت.

ونقل التلفزيون الوطني الأفغاني، اليوم، عن صياد قوله “المراكز التي لم تفتح أبوابها حتى الساعة الواحدة [ظهراً] بالتوقيت المحلي [8:30 صباحا بتوقيت غرينتش] بعد ظهر اليوم، ستجري فيها الانتخابات غداً الأحد”. وأضاف صياد “في المراكز الانتخابية التي وصل إليها الموظفون متأخرين، أو وصلتها المواد الانتخابية بشكل متأخر سيتم تمديد العمل فيها حتى الساعة الثامنة مساء”. ولفت صياد إلى أن “عدد المحطات الانتخابية التي لم تفتح حتى الآن 316 مركزاً من أصل 5070”. وتعذر فتح بعض المراكز الانتخابية في أفغانستان في الوقت المحدد صباح السبت، بينما عانت مراكز أخرى من مشكلات تقنية في الأجهزة البيوميترية المخصصة للتصويت. وأدلى رئيس البلاد محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي عبد الله عبد الله (رئيس الوزراء)، بصوتيهما في الدقائق الأولى في مركزين منفصلين بالعاصمة كابول.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية