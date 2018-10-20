سمبوزيوم فني عاشورائي في جامعة المعارف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2018 - 12:46
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: الفلسطينيون في غزّة ليس لديهم خيار سوى الصمود والمواجهة
السيد نصرالله:العدو وضع الفلسطينيين بين خيارين إما القتال أو الموت وما يجري خلال الايام المقبلة مهم لقطاع غزّة وللمنطقة
السيد نصرالله: هناك تصعيد باللهجة الإسرائيلية ضد غزّة ويواجه بتصعيد شعبي فلسطيني واصرار على الاستمرار في مسيرات العودة
السيّد نصرالله: أقول للحكام والمسؤولين في السعودية اليوم وقت مناسب لتتخذوا موقفا جريئا وشجاعا في وقف الحرب على اليمن
السيد نصرالله: الغطاء الدولي والعالمي للحرب على اليمن بدأ ينهار خصوصا بعد قضية خاشقجي
السيد نصرالله: صورة السعودية في العالم لم يسبق أن كانت بهذا السوء
السيد نصرالله: الإستمرار بهذه الطريقة والسلوك في قيادة السعودية سيقودها للهلاك والعالم لم يعد يحتمل هذا السلوك
السيد نصرالله: لا أحد في السعودية يجرؤ على ان يتخذ عقوبات ضد أمريكا
السيد نصرالله: من الواضح أن هناك تفاؤلا كبيرا وايجابيات مهمة وتقدّما مهما حصل على مستوى تشكيل الحكومة
السيد نصرالله: من الخطأ تحديد مهل زمانية ولن اطرح شروطا ولن أقول ما هي المتطلبات في المرحلة الأخيرة ولن انجر الى سجالات
السيد نصرالله: هناك عقدة أساسية حصلت لأنه منذ البداية لم يكن هناك اتفاق على معايير واحدة للتشكيل
السيد نصرالله: ما حصل في العراق انتصار لإرادة العراقيين الوطنيين الحقيقيين وفشل للسياسة الامريكية
مراسل المنار: بحرية الاحتلال تعتقل صيادين اثنين وتصادر قواربهما في البحر شمال قطاع غزة
النائب العام في السعودية يعلن عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول بعد شجار واشتباك مع 18 شخصاً
النائب العام السعودي: المشتبه بهم حاولوا التكتم على ما حدث في القنصلية والتغطية على مقتل خاشقجي
الملك السعودي يعفي المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري من منصبيهما
الملك سلمان يعفي مدير الإدارة العامة للأمن في الاستخبارات ومساعدين لرئيس الاستخبارات العامة السعودية من مناصبهم
الملك السعودي يصدر مرسوماً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة
الخارجية السعودية: الحكومة تثمن "التعاون المميز" الذي أبدته تركيا بقيادة أردوغان في مسار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي
الرئيس الاميركي يصف ما اعلنته السعودية بـ "الخطوة الاولى المهمة والكبيرة" والبيت الابيض يقول انه سيتابع التحقيقات
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: نقوم بما يقع على عاتقنا لكشف ملابسات مقتل جمال خاشقجي
واشنطن بوست: البيان السعودي حول خاشقجي لن يخفف من المطالب الدولية بمحاسبة المملكة
نيويورك تايمز: بن سلمان أفلت من خطف رئيس وزراء لبنان وتجويع اليمنيين واذا افلت من قضية خاشقجي سيكون بمثابة ضوء اخضر له
مقررة الامم المتحدة: نحن بحاجة الى تحقيق جدير بالثقة ونزيه وشفاف لتحديد قتلة خاشقجي والعقل المدبر
الرئيس الاسد في برقية للرئيس بري: اقدر لكم عواطفكم الصادقة في رؤية سوريا وهي تنعم بالاستقرار منتصرة على كل عدو ظالم
الرئيس الاسد للرئيس بري: اتمنى لكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعبكم الشقيق التقدم والرخاء
افغانستان: انفجارات تهز عددا من مراكز الاقتراع في العاصمة كابول
سمبوزيوم فني عاشورائي في جامعة المعارف
منذ 5 mins
20 October، 2018
بيئة ومنوعات
-
صفحات منوعة
سمبوزيوم فني عاشورائي في جامعة المعارف
المصدر:
انترنت
جامعة المعارف
سمبوزيوم أرض الطف
ملتقى الألوان الفني
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