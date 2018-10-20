توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر في الانخفاض على الجبال وفي الداخل مع ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجا عند الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد، تخف حدة الأمطار مساء وتنحسر.

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم، غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.

يوم غد الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر في الانخفاض على الجبال وفي الداخل مع ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا عند الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد، تخف حدة الأمطار مساء وتنحسر.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح من حين لآخر مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحيانا، يتحول مساء الى غائم ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الارز من 10 الى 16 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%

– حال البحر: منخفض الموج الى متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 47:06 ساعة غروب الشمس: 58:17

المصدر: مصلحة الارصاد