ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية ان التحالف بين “إسرائيل” وبعض الدول العربية آخذ في التقدم، بدءاً من الاتصالات السرية في القطاع الخاص، حتى أصبحت أكثر علنية رغم أنها لا تزال تحت رعاية المنتديات الدولية أو على هامش المحافل الدولية.

واضافت في هذا الأسبوع ، التقى رئيس أركان الجيش “الإسرائيلي” غادي إيزنكوت مع نظيره السعودي الجنرال فياض الرويلي،على هامش إجتماع لعشرات رؤساء الأركان من جميع أنحاء العالم.

وفي الشهر الماضي، شارك رئيس الموساد يوسي كوهين في مؤتمر دولي في نيويورك، حضره وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وكبار الدبلوماسيين من الإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن، ومن المحتمل جداً أن كوهين عقد خلال زيارته اجتماعات سرية مع دبلوماسيين عرب.

في هذه الأثناء ، تواصل “إسرائيل” المشاركة في فرقة عمل دولية خاصة تعمل في الأردن، ويتشارك أعضاؤها معلومات استخبارية وتتعاون في المجال العسكري.

وتتألف فرقة العمل الدولية من ممثلين عن القوات الخاصة وموظفي المخابرات من 21 دولة ، بما في ذلك الأردن والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها، حيث يتم هذا التعاون الدولي تحت اسم GALLANT PHOENIX OPERATION.

المصدر: معاريف