ارتفعت أسعار الذهب وسجلت ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وعوامل فنية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1226.47 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 1.4 دولار، أو 0.11 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1228.70 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7 بالمئة.

ودفعت موجة مبيعات مؤخرا في أسواق الأسهم المستثمرين إلى التماس الأمان في الذهب وهو ما رفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف عند 1233.26 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز