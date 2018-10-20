أعلنت “وكالة التعاون الأمني الدفاعي” الأمريكية، موافقة وزارة الخارجية على بيع طائرات مروحية من طراز “H-47” إلى بريطانيا. جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية السبت. وقالت الوكالة “قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة بيع عسكري محتمل للطائرة المذكورة إلى بريطانيا بقيمة تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار”. وأضاف البيان “وأبلغت الوكالة الكونغرس اليوم (السبت) بهذه الصفقة”. ولإتمام الصفقة، ينبغي على لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب عدم الاعتراض في غضون 30 يومًا. يشار أن واشنطن باعت بريطانيا خلال العام الجاري معدات عسكرية مختلفة بقيمة 1.31 مليار دولار أمريكي.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول