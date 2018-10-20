أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يعتبر التفسيرات التي قدّمتها الرياض لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول في الثاني من الحالي “جديرة بالثقة”، و”خطوة أولى مهمّة”.

وقال الرئيس الأميركي : “أقولها مجدّداً، الوقت ما زال مبكراً، نحن لم ننته بعد من تقييمنا أو من التحقيق ولكنني أعتقد أنّها خطوة أولى مهمّة”، في إشارة إلى ما أعلنته الرياض السبت من أنّ خاشقجي قتل داخل قنصليتها إثر وقوع شجار و”اشتباك بالأيدي” مع عدد من العناصر السعوديين داخلها.

وعن إمكانية فرض واشنطن عقوبات على الرياض بسبب هذه القضية قال ترامب: “الوقت ما زال مبكراً جداً للحديث عن هذا الأمر”.

من جهته، أعلن البيت الأبيض إنه سيضغط من أجل تحقيق العدالة بعدما أعلنت السعودية موت الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول وأنه تم اعتقال 18 سعوديا في ما يتصل بموته.

من جهتهم، شكك أعضاء في الكونغرس الأميركي في تفسير المدعي العام السعودي بأن شجارا اندلع بين خاشقجي وأشخاص التقوا به عندما توجه للقنصلية السعودية في اسطنبول وأن الشجار أدي إلى وفاته.

المصدر: الوكالة الفرنسية