اعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو ، بانه على مدار ثلاث سنوات من مشاركة المجموعات المسلحة الروسية بالأعمال القتالية في سوريا تم تصفية 87 ألف و500 إرهابيا خلال العملية العسكرية الروسية في سوريا.

وقال شويغو في حديث خلال الاجتماع الخامس لوزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) والشركاء الحوار، اليوم السبت:” على مدار الفترة الزمنية للعمليات القتالية في سوريا تم تصفية ما مجوعه حوالي 87 ألف و500 إرهابيا، وتحرير 1411 منطقة سكنية، وتحرير أكثر من 95 بالمئة من الأراضي السورية من الإرهابيين”.

المصدر: سبوتنيك