فتحت المراكز الانتخابية في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين إيذاناً بانطلاق الانتخابات التشريعية التي ستقام في 32 ولاية من أصل 34، وقام الرئيس اشرف غني في الدقائق الأولى بالإدلاء بصوته.

وبحسب التلفزيون الحكومي، فتحت المراكز أبوابها في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي [2:30 صباحاً بتوقيت غرينتش] على ان تستمر لغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وأدلى الرئيس أشرف غني يرافقه عدد من أعضاء الطاقم الوزاري وكبار المسؤولين في الدولة بالإدلاء بأصواتهم في إحدى المدارس القريبة بمحيط القصر الرئاسي في كابول.

المصدر: سبوتنيك