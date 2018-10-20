أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 20 تشرين الأول 2018

النهار

تعدّ المدارس الخاصة مشروع قانون لتعديل القانون الرقم 46 لإلغاء الدرجات الست التي أُعطيت للمعلّمين والتي تمتنع المدارس عن دفعها

علّق نائب سابق على خبر مغادرة الباخرة التركيّة لبنان وإعلان مؤسّسة كهرباء لبنان أن التغذية بالتيار الكهربائي ستعود إلى الانخفاض في منطقة كسروان قائلاً “انها بشرى سارة لأصحاب المولّدات ليؤكّدوا الحاجة إليهم”.

تروّج مجموعة من الخبراء الماليّين لضرورة تعليق سلسلة الرتب والرواتب أن الدولة غير قادرة على تسديد مفاعيلها وإلّا قاربت الانهيار.

اللواء

تجاوز مسؤول كبير، ما يُمكن وصفه، بهفوة قطب سياسي وسطي، لجهة إيداع الأسماء مرجعية، قبل وضعه في أجوائها. يضرب حول مفاوضات اللحظة الأخيرة لتأليف الحكومة، وسط ستار من السرية، يصعب اختراقه! حصر رئيس حزب مسيحي التفاوض حول التمثيل بشخصه، وبشخص المفاوض المكلف منذ بداية التشكيل!

المستقبل

إن شخصيات مسيحية بارزة زارت الكرسي الرسولي في الفاتيكان في الأسابيع القليلة الماضية بعيدا عن الإعلام .

الجمهورية

قال مرجع كبير إنه سيكون للبنان حكومة قبل نهاية الشهر حتى ولو كان مخاضها الأخير صعباً جداً.

تبيّن أن خلف الإندفاعة الكبيرة لإنجاز إستحقاق حسّاس تخوُّفاً لمسؤولين من تغيير مسؤولين آخرين لخياراتهم في شأن هذا الإستحقاق نتيجة بعض التطورات الإقليمية.

لا يزال مرجع مسؤول متردِّد في إعطاء فريق سياسي منافس لحلفائه حصة في مؤسسة دستورية يعتبرها “منفوخة” وينبغي أن تكون أدنى مما هو مطروح.

المصدر: الوكالة الوطنية