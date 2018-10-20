مصدر في وزارة الخارجية السعودية: نثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا بقيادة أرودغان في مسار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2018 - 02:39
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: الفلسطينيون في غزّة ليس لديهم خيار سوى الصمود والمواجهة
السيد نصرالله:العدو وضع الفلسطينيين بين خيارين إما القتال أو الموت وما يجري خلال الايام المقبلة مهم لقطاع غزّة وللمنطقة
السيد نصرالله: هناك تصعيد باللهجة الإسرائيلية ضد غزّة ويواجه بتصعيد شعبي فلسطيني واصرار على الاستمرار في مسيرات العودة
السيّد نصرالله: أقول للحكام والمسؤولين في السعودية اليوم وقت مناسب لتتخذوا موقفا جريئا وشجاعا في وقف الحرب على اليمن
السيد نصرالله: الغطاء الدولي والعالمي للحرب على اليمن بدأ ينهار خصوصا بعد قضية خاشقجي
السيد نصرالله: صورة السعودية في العالم لم يسبق أن كانت بهذا السوء
السيد نصرالله: الإستمرار بهذه الطريقة والسلوك في قيادة السعودية سيقودها للهلاك والعالم لم يعد يحتمل هذا السلوك
السيد نصرالله: لا أحد في السعودية يجرؤ على ان يتخذ عقوبات ضد أمريكا
السيد نصرالله: من الواضح أن هناك تفاؤلا كبيرا وايجابيات مهمة وتقدّم مهم حصل على مستوى تشكيل الحكومة
السيد نصرالله: من الخطأ تحديد مهل زمانية ولن اطرح شروطا ولن أقول ما هي المتطلبات في المرحلة الأخيرة ولن انجر الى سجالات
السيد نصرالله: هناك عقدة أساسية حصلت لأنه منذ البداية لم يكن هناك اتفاق على معايير واحدة للتشكيل
السيد نصرالله: ما حصل في العراق انتصار لإرادة العراقيين الوطنيين الحقيقيين وفشل للسياسة الامريكية
مصادر مطلعة للمنار: رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون سيحتفظ بحقيبة وزارة العدل تحت رعايته
مصادر مطلعة للمنار: الرئيس عون يتمسك بوزارة العدل كونها حقيبة أساسية وتتصل مباشرة بقضايا مكافحة الفساد
الصحة الفلسطينية: إصابة أكثر من 130 شابا فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرات العودة على حدود غزّة
النائب العام في السعودية يعلن عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول بعد شجار واشتباك مع 18 شخصاً
النائب العام السعودي: المشتبه بهم حاولوا التكتم على ما حدث في القنصلية والتغطية على مقتل خاشقجي
الملك السعودي يعفي المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري من منصبيهما
الملك سلمان يعفي مدير الإدارة العامة للأمن في الاستخبارات ومساعدين لرئيس الاستخبارات العامة السعودية من مناصبهم
الملك السعودي يصدر مرسوماً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة
الخارجية السعودية: الحكومة تثمن "التعاون المميز" الذي أبدته تركيا بقيادة أرودغان في مسار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي
مصدر في وزارة الخارجية السعودية: نثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا بقيادة أرودغان في مسار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي
منذ 55 mins
20 October، 2018
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الصحافة اليوم 20-10-2018: اتصالات التأليف متواصلة
مصدر سعودي: المشتبه بهم حاولوا التكتم على قتل خاشقجي في القنصلية والتغطية على ذلك
الملك السعودي يوجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق (واس)
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