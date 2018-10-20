أردوغان والملك السعودي يؤكدان في اتصال هاتفي على أهمية استمرار البلدين في التعاون التام من حيث سلامة التحقيقات في قضية خاشقجي (الاناضول) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 20 2018 - 00:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: الفلسطينيون في غزّة ليس لديهم خيار سوى الصمود والمواجهة
السيد نصرالله:العدو وضع الفلسطينيين بين خيارين إما القتال أو الموت وما يجري خلال الايام المقبلة مهم لقطاع غزّة وللمنطقة
السيد نصرالله: هناك تصعيد باللهجة الإسرائيلية ضد غزّة ويواجه بتصعيد شعبي فلسطيني واصرار على الاستمرار في مسيرات العودة
السيّد نصرالله: أقول للحكام والمسؤولين في السعودية اليوم وقت مناسب لتتخذوا موقفا جريئا وشجاعا في وقف الحرب على اليمن
السيد نصرالله: الغطاء الدولي والعالمي للحرب على اليمن بدأ ينهار خصوصا بعد قضية خاشقجي
السيد نصرالله: صورة السعودية في العالم لم يسبق أن كانت بهذا السوء
السيد نصرالله: الإستمرار بهذه الطريقة والسلوك في قيادة السعودية سيقودها للهلاك والعالم لم يعد يحتمل هذا السلوك
السيد نصرالله: لا أحد في السعودية يجرؤ على ان يتخذ عقوبات ضد أمريكا
السيد نصرالله: من الواضح أن هناك تفاؤلا كبيرا وايجابيات مهمة وتقدّم مهم حصل على مستوى تشكيل الحكومة
السيد نصرالله: من الخطأ تحديد مهل زمانية ولن اطرح شروطا ولن أقول ما هي المتطلبات في المرحلة الأخيرة ولن انجر الى سجالات
السيد نصرالله: هناك عقدة أساسية حصلت لأنه منذ البداية لم يكن هناك اتفاق على معايير واحدة للتشكيل
السيد نصرالله: ما حصل في العراق انتصار لإرادة العراقيين الوطنيين الحقيقيين وفشل للسياسة الامريكية
مصادر مطلعة للمنار: رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون سيحتفظ بحقيبة وزارة العدل تحت رعايته
مصادر مطلعة للمنار: الرئيس عون يتمسك بوزارة العدل كونها حقيبة أساسية وتتصل مباشرة بقضايا مكافحة الفساد
الصحة الفلسطينية: إصابة أكثر من 130 شابا فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرات العودة على حدود غزّة
إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بعد تنفيذ طائرات العدوان الصهيوني غارات على منطقة خان يونس
قوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة في الخان الأحمر وتعتدي على المتظاهرين بالرصاص والقنابل الغازية
النيابة التركية تجمع شهادات من موظفين أتراك في القنصلية السعودية في اسطنبول في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي
رويترز: الملك سلمان بن عبدالعزيز بدأ تقييم صلاحيات نجله محمد بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي
وسائل اعلام اميركية تحذّر من محاولات لدى ادارة ترامب لاعطاء مهلة لمحمد سلمان بهدف لملمة تداعيات قضية خاشقجي
مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي جون بولتون يتوجه السبت الى موسكو للقاء مسؤولين روس وإجراء مشاورات
الأمم المتحدة: أكثر من 42 ألف نازح أجبروا على النزوح منذ كانون الثاني الماضي من غرب النيجر قرب مالي
الهند: مقتل 50 شخصا على الأقل في حادثة صدم قطار لأشخاص كانوا متجمعين لحضور مهرجان
أردوغان والملك السعودي يؤكدان في اتصال هاتفي على أهمية استمرار البلدين في التعاون التام من حيث سلامة التحقيقات في قضية خاشقجي (الاناضول)
منذ 11 mins
20 October، 2018
التعليقات
ذات صلة
تصريح لترامب ازاء السعودية.. بين العقوبات والمديح
بومبيو: “مروحة واسعة من الردود” المحتملة على الرياض
امطار غزيرة شاملة وانخفاض بالحرارة منتصف الاسبوع المقبل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..