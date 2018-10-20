اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، لكنه شدد على أهمية العلاقات مع المملكة السعودية.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة في ولاية أريزونا، ردا على سؤال حول طبيعة التداعيات التي قد يؤدي إليها تأكيد وقوف السعودية وراء قتل خاشقجي: “أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، سنرى ماذا سيحدث، وفي الوقت الراهن نجري التحقيقات، وأشركنا في هذا العمل كثيرا من الناس، وسنصل إلى حقيقة الأمر وسنتخذ قرارنا”.

وأضاف ترامب: “أعتزم إشراك الكونغرس في هذه القضية بصورة كبيرة لتحديد القرار حول ما يجب القيام به… كما سأقدم بعض التوصيات إليه بخصوص هذه القضية”.

وقال الرئيس الأميركي إن السعودية حليف مهم ومستثمر كبير في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأمور ستتضح أكثر بحلول الاثنين المقبل بشأن قضية جمال خاشقجي.

المصدر: روسيا اليوم + مواقع