بخلاف السنوات الاخيرة التي كان يتأخر فيها موسم المطر فقد بدأ فصل الخريف هذا العام بنسبة امطار جيدة لهذه الفترة من العام وكانت غزيرة في مناطق دون اخرى.

ولكن تُجمع مواقع الطقس المتخصصة وخبراء الطقس على قدوم امطار شاملة منتصف الاسبوع المقبل اي منذ الاربعاء وبشكل ملموس اكثر يومي الخميس والجمعة تصاحبها درجات حرارة منخفضة بحيث تقترب من ما يمكن وصفه اجواء شبه شتوية تستمر عدة ايام.

فمصلحة الابحاث العلمية قالت على موقعها “امطار رعدية غزيرة شاملة منتصف الاسبوع المقبل مع رياح قوية ولعدة ايام يرافقها انخفاض درجات الحرارة بحدود 8 درجات وقد تستمر متقطعة حتى اخر شهر تشرين الاول”.

مؤشر الحرارة من موقع طقس العرب (انخفاض واضح بدءا من الخميس)

السبب في هذا التغير بالحرارة مع شمولية الامطار اقتراب كتلة هوائية باردة من اصل قطبي نحو البحر الاسود وغرب تركيا مطلع الاسبوع القادم، وتؤثر على لبنان في الايام التي تلي فتتدنى درجات الحرارة بمعدل 4 درجات على الساحل و8 درجات على الجبال وفي البقاع.

وبالعودة الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية يشهد يوم الخميس 25/ 10/ 2018 انخفاض درجات الحرارة الى حدود 22 درجة بقاعاً و 25 درجة ساحلاً – رياح جنوبية غربية قوية جداً – تهطل امطار غزيرة مع تشكل السيول يرافقها برق ورعد. وكذلك الجمعة 26/ 10/ 2018: انخفاض درجات الحرارة الى حدود 19 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً – رياح جنوبية غربية قوية جداً – تهطل امطار غزيرة مع تشكل السيول يرافقها برق ورعد.

ماذا عن طقس نهاية الاسبوع؟

الطقس المتوقع بحسب مصلحة الارصاد الجوية خلال نهاية الاسبوع يشهد امطارا متفرقة تشتد احيانا:

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتّد احياناً وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على الجبال والداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم أحيانًا وامطار متفرقة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل واستمرار انخفاضها على الجبال والداخل، تبدأ الأمطار بالإنحسار تدريجيًا خلال النهار، كما تنشط الرياح أحيانًا.

المصدر: موقع المنار