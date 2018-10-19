أعلن مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي جون بولتون الجمعة أنه سيتوجه السبت الى موسكو “لمواصلة” الحوار بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والذي كان بدأ في تموز/يوليو الماضي.

وقال بولتون في تغريدة على موقع تويتر “أتوجه غدا الى موسكو للقاء كبار المسؤولين الروس بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف وسكرتير مجلس الامن نيكولاي

باتروشيف، لمواصلة المحادثات التي كانت بدأت في هلسنكي بين بلدينا”.

وكان ترامب وبوتين التقيا في هلسنكي منتصف تموز/يوليو وعقدا أول قمة رسمية لهما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية