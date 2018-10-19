الامينُ العامُّ لحزبِ الله السيد حسن نصر الله أكدَ أنَ حزبَ الله في افضلِ حالاتِهِ وسيكونُ كذلكَ رغمَ كلِ رِهاناتِ الاعداءِ والعقوبات.

المصدر: قناة المنار