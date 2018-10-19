السيد نصر الله: هناك حاجة لتشكيل الحكومة على كل صعيد واليوم تذهب الامور لجدية عالية (في التشكيل) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2018 - 18:46
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: الفلسطينيون في غزّة ليس لديهم خيار سوى الصمود والمواجهة
السيد نصرالله:العدو وضع الفلسطينيين بين خيارين إما القتال أو الموت وما يجري خلال الايام المقبلة مهم لقطاع غزّة وللمنطقة
السيد نصرالله: هناك تصعيد باللهجة الإسرائيلية ضد غزّة ويواجه بتصعيد شعبي فلسطيني واصرار على الاستمرار في مسيرات العودة
السيّد نصرالله: أقول للحكام والمسؤولين في السعودية اليوم وقت مناسب لتتخذوا موقفا جريئا وشجاعا في وقف الحرب على اليمن
السيد نصرالله: الغطاء الدولي والعالمي للحرب على اليمن بدأ ينهار خصوصا بعد قضية خاشقجي
السيد نصرالله: صورة السعودية في العالم لم يسبق أن كانت بهذا السوء
السيد نصرالله: الإستمرار بهذه الطريقة والسلوك في قيادة السعودية سيقودها للهلاك والعالم لم يعد يحتمل هذا السلوك
السيد نصرالله: لا أحد في السعودية يجرؤ على ان يتخذ عقوبات ضد أمريكا
السيد نصرالله: من الواضح أن هناك تفاؤلا كبيرا وايجابيات مهمة وتقدّم مهم حصل على مستوى تشكيل الحكومة
السيد نصرالله: من الخطأ تحديد مهل زمانية ولن اطرح شروطا ولن أقول ما هي المتطلبات في المرحلة الأخيرة ولن انجر الى سجالات
السيد نصرالله: هناك عقدة أساسية حصلت لأنه منذ البداية لم يكن هناك اتفاق على معايير واحدة للتشكيل
السيد نصرالله: ما حصل في العراق انتصار لإرادة العراقيين الوطنيين الحقيقيين وفشل للسياسة الامريكية
مصادر مطلعة للمنار: رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون سيحتفظ بحقيبة وزارة العدل تحت رعايته
مصادر مطلعة للمنار: الرئيس عون يتمسك بوزارة العدل كونها حقيبة أساسية وتتصل مباشرة بقضايا مكافحة الفساد
جولة تفقدية لنواب تكتل بعلبك الهرمل والعمل البلدي في حزب الله على القرى البقاعية المتضررة من السيول
رئيس تكتل بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن: لإجراء مسح شامل بالأضرار التي خلفتها السيول وللتعويض السريع على المتضررين
الصحة الفلسطينية: إصابة أكثر من 115 شابا فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرات العودة على حدود غزّة
مراسل المنار: أكثر من 52 إصابة بينهم 2 بحال الخطر برصاص الاحتلال على حدود غزّة
الرئاسة التركية تستضيف قمة حول إدلب السورية تعقد في اسطنبول في 27 من الجاري بمشاركة تركية وروسية وفرنسية وألمانية
رويترز: الشرطة التركية تفتش في غابة على مشارف إسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثاً عن جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: هناك توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية
الخارجية البريطانية: ردنا على قضية اختفاء خاشقجي سيكون محل بحث نظرا لأهمية العلاقة الاستراتيجية مع السعودية
أميركا: أكثر من 40 نائبا في الكونغرس يدعون الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات صارمة ضد الرياض
السفير الأميركي السابق في كيان الاحتلال دان شابيرو: تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي كارثة بالنسبة "لإسرائيل"
الخارجية الروسية: واشنطن تقيم دويلة غير شرعية شرقي الفرات وترسل "الدواعش" إلى العراق وأفغانستان
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي: إيران وأميركا اليوم في مواجهة مصيرية تحدد مصير المنطقة
منظمة اليونيسف الأممية: ملايين الاطفال في اليمن سيصبحون بلا غذاء
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف مواقع العدوان السعودي ـ الأميركي شمال صحراء ميدي بعدد من القذائف
إعلام العدوان السعودي يعترف بمصرع 8 من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية
البحرين: 10 منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة على التدخل ومطالبة سلطات المنامة بإنهاء الإجراءات العقابية بحق سجينات الرأي
سقوط مروحية عسكرية أميركية على حاملة الطائرات "رونالد ريغان" في بحر الفلبين
السيد نصر الله: هناك حاجة لتشكيل الحكومة على كل صعيد واليوم تذهب الامور لجدية عالية (في التشكيل)
منذ 1 ساعة
19 October، 2018
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