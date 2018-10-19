أطلّ سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة الإحتفال باليوبيل الفضي للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم- مدارس المهدي (عج) . وتحدث في بداية الكلمة عن دور وتطور المؤسسة وقال إن”جهود وتضحيات كبيرة جداً حصلت منذ إنطلاقة هذه المؤسسة، وهذه ثمار جهود الجميع كتفا بكتف ويدا بيد”، مشيراً الى”دور الشيخ مصطفى قصير الذي بذل في سبيلها خلاصة عمره”.

وأضاف السيد نصر الله:” انا أؤمن بهذه المؤسسة وأراهن عليها وعلى دورها وموقعها في هذه المسيرة”، ولفت إلى”أننا اليوم أفضل من أي زمن مضى وسنكون كذلك رغم كل الصعوبات التي تحيط بنا”.

وركز سماحته على أهمية صنع الإنسان وإعطاء الاولوية للتربية ومن ثم التعليم ، وتابع:”نحن مسيرة في كل مؤسساتها وبرامجها وتشكيلاتها تسير الى الامام رغم رهانات الاعداء ورغم العقوبات”مؤكدا انه “على كل المستويات السياسية والامنية والمعنوية والمالية والشعبية والاجتماعية والمالية والمحلية والاقليمية نحن افضل من اي زمن مضى”.

واعتبر سماحته ان”اميركا واسرائيل يستخدمان العلم والتطور التكنولوجي لاذلال الشعوب والحكام”، مضيفا “اليوم بدل ان تُدفع الاموال على التعليم والمستشفيات وفرص العمل تنفق مئات المليارات على الحروب بلا طائل وتدمير المجتمعات خدمة لاسرائيل، واليوم تنفَق مئات الميارات لاسترضاء “السيد الاميركي” لوصول فلان الى العرش او بقاء فلان في العرش”.

وفي الموضوع الفلسطيني قال سماحته إن”الفلسطينيين في غزة ليس لديهم خيار آخر سوى الوقوف والصمود والمواجهة والعدو يضعهم بين خيارين إما القتال او الموت جوعا”، ورأى أن ما يجري خلال الساعات والايام المقبلة مهم جدا لقطاع غزة ومهم جدا للمنطقة.

وفي قضية الخاشقجي قال سماحته إن “الحدث يكبر وإدارة ترامب محشورة بشكل كبير والحكام في السعودية في وضع صعب جدا وهناك أزمة دولية وشكل من أشكال المقاطعة”.

وتوجه السيد نصر الله لحكام السعودية قائلا:” اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ موقف جريء وشجاع لوقف الحرب على اليمن”.

وفي موضوع تشكيل الحكومة قال إن “ايران لا تتدخل في الشأن الحكومي اللبناني لا من قريب ولا من بعيد، ونحن لا نفرض قرارنا على التيار ولا على رئيس الحكومة المكلف ولا على القوى السياسية، فتشكيل الحكومة شأن لبناني”.

واضاف”الواضح أن التعقيد الحكومي هو تعقيد داخلي، والحديث عن الاحجام والحقوق، هناك امور متعلقة بالحقائب وبتوزير بعض الجهات لا زالت عالقة ، ومحاولة تصوير ان حزب الله يشكل الحكومة ويوزع الحقائب خاطئ ولا يستند لوقائع “.

واشار السيد نصر الله ان لدينا إشكالا على كل الطريقة التي تم فيها مقاربة تشكيل الحكومة في الاعلام. وتابع “من الواضح أن هناك تفاؤلا كبيرا وايجابيات مهمة وتقدم مهم حصل على مستوى تشكيل الحكومة، ولكن لا ننصح أحداً أن يضع مهلا زمنية”. وقال: ندعو الله ان يوفق المسؤولين (في التشكيل) والمطلوب من الكل ان يتعاون ويتواضع ونحن كثنائي تواضعنا منذ البداية.

المصدر: موقع المنار