الجماهير الفلسطينية تتوافد الى شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ30 لمسيرات العودة وكسر الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2018 - 15:26
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الجماهير الفلسطينية تتوافد الى شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ30 لمسيرات العودة وكسر الحصار
منذ 3 mins
19 October، 2018
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