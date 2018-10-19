أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن منظومات “إس-300 بي إم-2” الصاروخية التي سلمتها مؤخرا روسيا لسوريا، تختلف عن المنظومات الصاروخية الكلاسيكية من هذا النوع وتتميز بمواصفات حديثة.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” عن المصدر أن هذه المنظومات الصاروخية مزودة بمحطة رادار حديثة ورادار إطلاق النار المحدث وبمركز القيادة المحمول. كما تتميز بمنصات الإطلاق المحدثة، الأمر الذي يسمح لها باستخدام الذخائر القوية البعيدة المدى. وخلافا للمنظومات الكلاسيكية فهي تعد قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية المتوسطة المدى وإصابة الأهداف الجوية على مدى 250 كيلومترا، وذلك بالإضافة إلى قدرتها على العمل في ظروف الحرب الإلكترونية.

المصدر: روسيا اليوم