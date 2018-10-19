أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه، “واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/2018 المتعلق بتمديد عقد استجرار الطاقة من الباخرتين التركيتين مع استقدام باخرة ثالثة مجانية لمدة ثلاثة أشهر، والى قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم رقم 307-27 تاريخ 12/6/2018 الذي جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المذكور، ستباشر الباخرة المجانية “إسراء سلطان” بفصل محركاتها عن الشبكة مساء اليوم عند الانتهاء من استهلاك كامل كمية المحروقات المسلّمة اليها، وذلك تمهيدا لمغادرتها المياه الاقليمية اللبنانية.

يذكر أن “إسراء سلطان” بدأت بإنتاج الطاقة من معمل الجية بتاريخ 18/7/2018، ثم انتقلت الى معمل الذوق حيث باشرت بالإنتاج بتاريخ 6/8/2018 لتغذي استثنائيا منطقة كسروان وجزءا من منطقتي المتن وجبيل ما بين 21 و24 ساعة يوميا.

بناء عليه، ستنخفض التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق المذكورة أعلاه لتعود الى ما كانت عليه قبل تاريخ 6/8/2018، أسوة بباقي المناطق اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية