أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة، عن توصل العسكريين الروس إلى اتفاق مع شركائهم الصينيين حول تكثيف الاتصالات في مجال التعاون العسكري، مؤكداً أن الاتفاقات بين الجانبين تنفذ بشكل كامل. وقال شويغو خلال لقاء مع الرئيس الصيني، شي حين بينغ، في بكين “خلال اجتماعاتنا ، اتفقنا على اتصالات أكثر كثافة في مجال التعاون العسكري ، ويتم تنفيذ اتفاقياتنا بشكل كامل”. وفي الوقت نفسه ، لفت الوزير الروسي، إلى أن الاجتماعات مع القيادة العسكرية والسياسية للصين أصبحت دورية.

وقال بهذا الخصوص “أشكركم عزيزي الرفيق الرئيس! على إتاحة الفرصة للاجتماع معكم. لقد أصبحت اجتماعاتنا مع زملائنا [الصينيين] منتظمة ، و تُعقد ليس فقط خلال اجتماعات اللجنة الحكومية الثنائية”. هذا وكان شويغو قد التقى مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية ، الفريق أول تشانغ يويا ، في وقت سابق من اليوم، خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الحكومية الروسية الصينية المشتركة للتعاون العسكري التقني، في بكين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية