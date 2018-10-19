أعلن الكرملين الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش الوضع في سوريا وليبيا، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم 24 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري في موسكو. وجاء في بيان الكرملين “سيجري فلاديمير بوتين محادثات في موسكو مع رئيس مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية جوزيبي كونتي، في 24 من تشرين الأول/أكتوبر، الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا. والتي تهدف إلى مناقشة حالة وآفاق تطوير التعاون الروسي الإيطالي في مختلف المجالات، ولتبادل وجهات النظر حول المشاكل الدولية والإقليمية الملحة، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا”.

يُشار إلى أنه من المقرر أيضاً أن يلتقي مع بوتين وكونتي مع رؤساء الشركات الإيطالية الكبرى، وبعد الفعاليات الرسمية، سيجري التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية. وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قام الأربعاء الفائت بزيارة رسمية إلى موسكو استغرقت يوم واحد، حيث أعلن إنه سيقوم بكل ما هو ضروري من أجل رفع العقوبات المفروضة على روسيا في أسرع وقت ممكن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية