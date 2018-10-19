أقيم في ملعب طرابلس البلدي، حفل تخريج دفعة من المجندين، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بقائد اللواء الثاني عشر العميد يعقوب معوض، وحضور محافظ الشمال رمزي نهرا، راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة ممثلا بالنائب الاسقفي الخاص يوحنا مارون حنا، متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر ممثلا بالمونسنيور الياس بستاني، مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار ممثلا برئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس الشيخ عبد الرزاق اسلامبولي، رئيس محاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد كرم مراد، الشيخ يحي ماما ممثلا المجلس العلوي ورؤساء بلديات طرابلس والميناء والقلمون أحمد قمر الدين وعبد القادر علم الدين وطلال دنكر، رئيس مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في الشمال العقيد خالد سبسبي، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد، رئيس شعبة معلومات الشمال في جهاز الأمن العام العقيد خطار ناصر الدين، منسق طرابلس في تيار المستقبل ناصر عدرة وفاعليات.

بدأت مراسم الحفل بوصول علم الجيش ووصول ممثل قائد الجيش الذي قام باستعراض الفرق المتخرجة، فتحية العلم والنشيد الوطني وتحية الشهداء ونشيد الجيش ونشيد المجندين، بعدها جرى تسليم بيرق اللواء الثاني عشر وأدى المجندون القسم.

ثم القى معوض كلمة نوه فيها “بالمجندين الخريجين وخيار الأنضواء تحت راية الجيش اللبناني، والزود عن حدود الوطن وتقديس كرامته، وقد أظهروا خلال فترة من التدريب شدة العزيمة وقوة الإصرار، فباتوا على قدر الامال وحجم الأمانة للانضواء تحت علم لبنان والانخراط في مختلف وحدات الجيش”.

وقال:”ان وقفة هؤلاء الرجال القادمين من جميع أرجاء الوطن، تعكس مدى التلاحم بين المؤسسة العسكرية والمجتمع اللبناني بأكمله، وتؤكد الدور الجامع الذي يضطلع به الجيش، حيث ينفذ العسكريون مهماتهم كفريق متكامل يجمعه هدف واحد وفكر مشترك، متمسكين بقواعد الانضباط ومقدمين مثالا يحتذى به لشباب لبنان”.

وتابع:”لا شك بأن هذه الرسالة مشرقة، وتؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات وتسهيل المصاعب والحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها جميعا، ولا مناص في بلدنا الغالي إلا بتلاحم ابنائه ونبذه الانقسامات وابتعادهم عن الفرقى، وهم بذلك خير سند للجيش في عمله المستمر وجهده المتواصل، لردع كل من يحاول النيل من استقرارنا، خاصة من جهة العدو الإسرائيلي الذي أصبح من رموز الإجرام في عصرنا والإرهاب الذي تلقى هزائم متتالية، غير أنه ما زال يسعى إلى استغلال الفرص لزعزعة الاستقرار”.

ونقل معوض تحية قائد الجيش وقال:”ان العماد قائد الجيش، يتوجه بالتهنئة الحارة إلى المتخرجين وذويهم، ويتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في وظائفهم. فاجعلوا أيها المتخرجون من قسمكم عنوانا ثابتا في ادائكم يحثكم على التطور المستمر لما فيه خير المؤسسة العسكرية وخير وطننا لبنان، فالمرحلة دقيقة وتستوجب منا أقصى درجات الجهوزية والحذر وآمال اللبنانيين معقودة عليكم فلا تبخلوا بجهد أو دم، وفاء لارث من سبقكم ولتكونوا قدوة لمن يأتي بعدكم ضمن مسيرة الشرف والتضحية والوفاء”.

وتلا ذلك عرض فيلم فيديو عن أجواء دورة التجنيد وعرض حي للفنون القتالية للمجندين المتخرجين وعرض بالسلاح الفردي. ثم استعرض معوض والحضور الفرق المخرجة قبل أن يعلن عن اختتام الحفل بخروج علم الجيش وقطع قالب من الحلوى.

المصدر: الوكالة الوطنية