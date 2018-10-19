إستقبل عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس وفدا من مديري الثانويات في قضاء صور، في حضور مدير مكتبه حيدر جفال والدكتور عماد فران، عرض معه المشكلات التي تواجه التعليم الثانوي والحاجات المطلوبة لإستمراره وتطويره.

وأثنى النائب خريس على “دور الثانويات ومديريها وهيئاتها الإدارية والتعليمية”، مؤكدا “متابعة كل القضايا المتعلقة بالثانويات مع المراجع المعنية”.

واستقبل ايضا وفدا من حزب البعث العربي الإشتراكي، وكانت فرصة لتداول الشؤون العامة، وأثنى خريس على “دور سوريا القومي والدولي”، متوجها بالتحية إلى “الرئيس السوري وأبطال الجيش السوري الذين يواجهون المشروع التكفيري ومشاريع التقسيم والشرق الأوسط الجديد”.

وتحدث عن “أهمية إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن أمام حركة النقل والذي أعاد تنشيط الحركة للوافدين والمغادرين وللبضائع، وهي خطوة مهمة للبنانيين وخصوصا للمزارعين”.

والتقى خريس وفودا شعبية، وجرت مناقشة مشاريع تنموية وخدماتية.

المصدر: الوكالة الوطنية