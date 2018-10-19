أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين الجمعة، أن أكثر من 225 لاجئا سوريا قد عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى أرض الوطن. وجاء في بيان المركز “خلال الــ 24 ساعة الماضية عاد 226 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن، منهم: 118 لاجئا (35 امرأة و60 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ و108 لاجئا سوريا (32 امرأة و55 طفلا) من الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي السوري”. ويذكر أن 19 نازحا قد عادوا أيضا إلى أماكن إقامتهم داخل سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وقامت الوحدات الهندسية للمركز بإزالة الألغام على مساحة 8 هكتارات بما في ذلك 9 مبان وكيلومترين للطرق في التجمعات السكانية في محافظات حمص ، دمشق والقنيطرة. وتم الكشف وتدمير 38 عبوة ناسفة، بما في ذلك 8 عبوات ناسفة يدوية الصنع. كما قامت مؤسسة أحمد قديروف الخيرية بعمليتين إنسانيتين في حي الصالحين (محافظة حلب)، تم خلالهما توزيع 1 طن من الخبز على السكان، وتم تزويد 15 عائلة روسية هناك بالمواد الغذائية ومستلزمات النظافة بإجمالي وزنها 75 كيلوغراماً، وذلك في أحياء – السريان والمعلمين والجبل والكلاس.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية