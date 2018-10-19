قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “بعد مفاوضات عديدة ومخاضات عسيرة يبدو أن الحكومة وبسحر ساحر ستولد”، وسأل “هل تكون منتجة وفاعلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في اتجاه قيام الدولة وانطلاق المؤسسات على أساس الوطن والناس؟ أو أن الحكومة التي استولدتها المحاصصة ستكون حكومة منافع ونهب ما تبقى؟”.

وأمل المفتي قبلان في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الامام الحسين(ع) ان “يتمكن المعنيون من تجاوز العقد والعراقيل المصطنعة التي كلفتنا الكثير اقتصاديا ومعيشيا ومن إظهار سياسة جدية وأخلاقية في التعاطي مع الواقع المأزوم الذي بات الخروج منه أمرا ملحا وضروريا من دون النظر إلى من ربح أو خسر في عملية التأليف”، وطالب أن “يربح البلد وليس هذا الفريق أو ذاك”.

ودعا المفتي قبلان إلى “إعلان التشكيلة الحكومية من دون تأخير والذهاب فورا إلى بيان وزاري مقتضب يركز على ملاحقة الفساد وأهله وعلى وقف الهدر والتسيب في المؤسسات والإدارات العامة ووضع حد لارتفاع الدين العام والعمل على معالجة القضايا الملحة التي تعني الناس في حياتهم اليومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام