أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النيابية في لبنان النائب ميشال موسى على الثقة بدور الجيش اللبناني في وضع حد للعبث الامني وحماية أبناء المية ومية كما السكان المدنيين في المخيم.

وأمل موسى في حديث له الجمعة خلال زيارته بلدة المية ومية الجنوبية(القريبة من مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين حيث وقعت اشتباكات مؤخرا) “في قرار سياسي حازم يصون عودة أبناء المية ومية ويحقن دماء الابرياء”.

وشدد موسى على “ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة تحول دون تكرار مثل هذه الاشتباكات العبثية التي لا تقدم سوى الاساءة الى القضية الفلسطينية ولا تصب في مصلحة تعايش الشعبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام