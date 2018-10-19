دعا السيد علي فضل الله الى بذل المزيد من الجهد لحلحلة ما تبقى من عقد واتمام عملية تشكيل الحكومة.

وسأل السيد فضل الله في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الامامين الحسنين(ع) في حارة حريم بالضاحية الجنوبية لبيروت “هل ستدخل القوى السياسية عندما تشكل الحكومة بعقلية الحرص على معالجة الكم الهائل من المشكلات وإنتاج الحلول على حساب إيقاف النزيف الذي يعانيه البلد على كل المستويات”.

وتسأل السيد فضل الله “أم ستمعل هذه القوى بعقلية تصفية الحسابات التي ظهرت في الفترة السابقة والتي علا فيها ضجيج استنفار الغرائز الطائفية والمذهبية والحزبية واستعيدت خلالها لغة الحرب التي يرفضها اللبنانيون بحيث تتحول الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون من كونها نعمة إلى نقمة إضافية عليهم؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام