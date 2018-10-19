أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لمديرية الطيران المدني في لبنان الى ان الطقس خريفي متقلب خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط للامطار المتفرقة.

الحالة العامة:

طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى سوء الرؤية على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة بدءًا من منتصف الليل.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتّد احياناً وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على الجبال والداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات .

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وامطار متفرقة مع ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل واستمرار انخفاضها على الجبال والداخل، تبدأ الأمطار بالإنحسار تدريجيًا خلال النهار، كما تنشط الرياح أحيانا.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين ١٠و ٣٠ كلم/س

الانقشاع: متوسط ، يسوء أحياناً بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ , ٨٠%

حال البحر: منخفض الموج الى مائج

حرارة سطح الماء: ٢٧°م

الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية