جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري رفض سورية القاطع لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مؤكدا أنه سيتم تحرير الأراضي العربية المحتلة بكل الوسائل التي تضمنها أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس حول الحالة في الشرق الأوسط “لقد مضى أكثر من سبعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعلى محنة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تم طردهم من وطنهم والاستيلاء على أرضهم وبيوتهم وأرزاقهم كما مضت أكثر من سبعة عقود على محاولات مستميتة قامت بها دول وبعضها أعضاء في مجلس الأمن لإضفاء “الشرعية” على هذا الاحتلال الذي احتل في الخامس من حزيران 1967 الجولان السوري وهي محاولات تم تتويجها مؤخرا بإطلاق “مبادرات وصفقات استفزازية دونكيشوتية” متسائلا.. كم من العقود يجب أن تمر على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية كي يقر البعض أخيرا بضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل جدي لإنهائه.. وكم من الضحايا الأبرياء يجب أن تسقط حتى يقتنع البعض بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقتنا”.

المصدر: وكالة سانا