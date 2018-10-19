أوضح سفير إيران في اليابان “مرتضى رحماني موحد”، أنَّ إيران وبشهادة الأوساط الدولية، أدت دوراً كبيراً في مكافحة الإرهاب داخل سوريا والعراق وأفغانستان.

ولفت موحد مساء أمس خلال لقائه رئيس صحيفة “أساهي” اليابانية “ماساتاكا فاتاتابه” في طوكيو، إلى أنَّ السعودية الممولة والداعمة لعناصر جماعات داعش والقاعدة والطالبان بالسلاح والتي باتت تقتل المدنيين العزَّل والنساء والأطفال في اليمن وتقصفهم بالقنابل ليل نهار، أضحت محبوبة لدى أمريكا بينما دأبت أمريكا في نفس الوقت على توجيه التهم الى إيران.

المصدر: وكالة مهر