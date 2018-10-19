أعلنت هيئة الإحصاء الحكومية الصينية، اليوم الجمعة، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الربع الثالث من عام 2018، تباطأ تحت ضغط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى 6.5 بالمئة، وهو في إطار التوقعات الرسمية، ولكن أسوأ من توقعات الخبراء ومن مؤشر الربع السابق.

بكين- سبوتنيك. وجاء في التقرير “وفقا للتقديرات الأولية، بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني في الربع الأول من عام 2018، 6.8 بالمئة، وفي الربع الثاني —6.7 بالمئة، وفي الربع الثالث —6.5 بالمئة”.

يذكر أن سلطات البلاد سبق وحددت النسبة القصوى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي عند مستوى 6.5 في المئة. إلا أنه تبين أن المؤشر الخاص بالنصف الأول من العام الحالي أصبح أفضل من التنبؤات الرسمية وتوقعات الخبراء، إذ إن المحللين الصينيين كانوا يتنبؤون، بأن معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في النصف الأول من العام الحالي قد يصل حتى نسبة 6.7 في المئة.

المصدر: سبوتنك