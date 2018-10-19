طردت الإكوادور الخميس سفيرة فنزويلا عقب تصريحات لوزير فنزويلي اعتبرت “مهينة” بحق الرئيس لينين مورينو، فردت كاراكاس بطرد القائمة بالأعمال الإكوادورية.

وتم طرد سفيرة فنزويلا في كيتو كارول دلغادو، بعد أن اتهم وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز الرئيس مورينو بالكذب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدد الفنزويليين الذين دخلوا الإكوادور بعد فرارهم من الأزمة الاقتصادية في بلادهم.

وقالت وزارة الخارجية الإكوادورية في بيان لها إنه “في مواجهة التصريحات المهينة التي أطلقها أمس (الأربعاء) وزير الاتصالات والإعلام في جمهورية فنزويلا البوليفارية” قررت الحكومة “طرد سفيرة فنزويلا في الإكوادور”.

بعيد ذلك، قالت فنزويلا إنها “ملزمة باتخاذ إجراءات المعاملة بالمثل” فأمرت بطرد الممثلة الدبلوماسية العليا للإكوادور في كاراكاس القائمة بالأعمال إليزابيث مينديز.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية إن “مينديز شخص غير مرغوب فيه ولديها 72 ساعة لمغادرة البلاد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية