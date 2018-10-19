أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-10-2018

النهار

• يقول أحد النواب السابقين إن جنبلاط ناور ورفع منسوب المطالبة بثلاثة وزراء دروز للاشتراكي، على خلفية إبعاد الوزير طلال ارسلان، وهذا ما نجح فيه ليحصل التفاوض على الدرزي الثالث من كل الاطراف.

• مستوزران بقاعيان تابعان لحزب عقائدي، جهّز كل منهما منزلهما لاستقبال المهنئين بدخولهما الوزارة، علماً أن حصة الحزب حقيبة واحدة في البقاع.

• رغم حديث مرجع نيابي عن عدم تسميته وزراءه الا في اللحظة الاخيرة، يوحي مسؤول في حركته السياسية انه تبلّغ أمر توزيره عن البقاع، وبات يتقبل التهانئ الهاتفية منذ أيام.

الاخبار

• 1800 دولار من إدلب إلى بيروت

تعمل عصابات تهريب في وادي خالد مع عصابات تهريب في الداخل السوري، على نقل سوريين من محافظة إدلب السورية إلى لبنان، بتكلفة تتراوح بين 1700 و1800 دولار أميركي، «واصل» إلى قلب مدينة بيروت أو طرابلس. يعتمد خط التهريب طريق إدلب ـــ قلعة المضيق ــ حماة ـ حمص ــ حويك ـ أكروم ــ وادي خالد. وتحظى عصابات وادي خالد على غطاء من نافذين، وقد سبق أن أوقف أكثر من مهرّب وتم إطلاق سراحهم بعد ساعات أو أيام قليلة.

• تسريب وخلاف في «تيار جبيل»

تعيين منسق جديد للتيار الوطني الحر في قضاء جبيل، تسبب سابقاً باعتراضات داخل الفريق الواحد المُقرّب من الوزير جبران باسيل. ولكنّ الأخير تمكّن، في حينه، من التوصل إلى تسوية، تقضي بتعيين أديب جبران منسقاً، شرط أن يتشارك مع الفريق المعترض على تعيينه في اختيار أعضاء هيئة القضاء الجديدة. إلا أنّ «رفاق» جبران، «اكتشفوا» أنّ المنسق الجديد أرسل إلى مركزية «التيار» أسماء الهيئة من دون التشاور مع أحد، ما اعتبره المعترضون نكثاً للعهد. وقد طلب باسيل فتح تحقيق لمعرفة من سرّب لائحة هيئة منسقية التيار في جبيل من «المركزية» إلى أحد الحزبيين في جبيل.

• تقارب بين باسيل وطوق

بعد التقارب المُستجد بين تيار المردة والقوات اللبنانية، أعاد التيار الوطني الحر في قضاء بشرّي فتح قنوات الاتصال بشكل فعّال بين الوزير جبران باسيل من جهة وويليام جبران طوق من جهة أخرى. ويستفيد «التيار» من «ارتياب» طوق من المدى الذي قد تصل إليه المصالحة بين النائب السابق سليمان فرنجية ورئيس «القوات» سمير جعجع، على رغم تأكيد «المردة» أنّها لن تكون على حساب تحالفاته.

• التيار ينافس حواط

يعمل فريق من التيار الوطني الحر على تنظيم نشاط في بلدة عمشيت (قضاء جبيل)، سيكون الأكبر من نوعه في القضاء خلال فترة عيد الميلاد. ويعتزم التيار بذلك التقدم على نشاط مدينة جبيل الذي دأب النائب زياد حواط على اعتباره عاملاً رئيسياً في نجاحه كرئيس لبلدية المدينة قبل خوضه الانتخابات النيابية.

المستقبل

• إن سفراء متابعين يؤكدون أن الاتصالات اللبنانية – الأردنية مع دول العالم لم توصل إلى أي معطيات جديدة بشأن تعويضها عن وقف واشنطن مساهمتها في “الأونروا”.

اللواء

• قرّر زعيم وسطي إدخال تعديلات على تحالفاته الداخلية، بما يتلاءم مع الضغط الجاري للتأليف الوزاري.

• لاحظ دبلوماسي غربي أن صيغة حكومة الوفاق الوطني، هي صيغة التسوية التي وضعت في الطائف، ولا يزال معمولاً بها!

• نقل وزير «مكوكي» إلى مسؤول كبير تقييماً سلبياً من مرجعيته السياسية، متمسكاً بعدم التراجع عن التمثل القوي في الحكومة.

الجمهورية

• قال رئيس كتلة نيابية في حزب بارز إن عملية توزيع الحقائب ّالحكومية مثل البورصة “مرة بتنزل ومرّة بتطلع”.

• عمَم أحد الأحزاب على كوادره توجيهات ليوزعونها على ّالمناصرين يبررون فيها قبول الحزب بحصة متواضعة في الحكومة مقارنة بمطالبه.

• إنتقل التنافس داخل بعض الاطراف من مرحلة الصراع إلى سباق محموم على الإستيزار.

البناء

• توقعت مصادر عراقية على صلة بتشكيل الحكومة العراقية أن يتقدّم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بتشيكلة لا تضمّ وزراء الحقائب السيادية لينال ثقة المجلس النيابي على أساسها مستفيداً من أنّ الدستور يلزمه بتقديم ثلثي تشكيلته على الأقلّ للبرلمان فيُتاح له الوقت لملء الحقائب السيادية بالتدريج وفقاً لمفاوضاته مع الكتل السياسية والبرلمانية بصورة تعفيه من مواجهة ضغوط الحصول على هذه الحقائب مع تشكيل الحكومة دفعة واحدة.

المصدر: صحف