زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنما الخميس قبل أن يتوجه الجمعة إلى مكسيكو، ذلك وسط أزمة هجرة تشهدها أميركا الوسطى وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك للحؤول دون دخول آلاف المهاجرين.

وكانت نائبة الرئيس ووزيرة خارجية بنما إيزابيل دي سانت مالو في استقبال بومبيو بعد ظهر الخميس في مطار بنما الدولي. والتقى بومبيو رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، وكان على جدول أعمال الاجتماع “التعاون” بين البلدين حول “الأولويات الإقليمية” مثل “الدفاع عن الديمقراطية في فنزويلا ونيكاراغوا” ومكافحة “تجارة المخدرات والإرهاب والهجرة غير القانونية”، ولم يدل بومبيو بأي تصريح في نهاية الاجتماع.

ويلتقي بومبيو الجمعة رئيس المكسيك انريكي بينا نييتو في العاصمة مكسيكو، وسيتناول معه خصوصا ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر الخميس “يجب أن أطلب من المكسيك وبأشد العبارات أن توقف هذا الاقتحام- وإذا لم تكن قادرة على ذلك سأستدعي الجيش الأميركي وأغلق حدودنا الجنوبية!”. كما جدد ترامب تهديداته بقطع المساعدات المالية لدول أميركا الوسطى المعنية بمسألة الهجرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية