أعلن رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في سوريا، يان إيغلاند، “أنّه سيغادر منصبه نهاية تشرين الثاني المقبل”، لافتًا إلى أنّ “عمله شاق جدًّا”.

ولفت إلى “أنّني أفترض أنّ من سيخلفني سيكون أفضل منيّ وأنّ مجموعة العمل ستمضي قدمًا لأنّنا لم ننجز حتّى نصف العمل”.

ويأتي ذلك غداة إعلان الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بدوره، أنّه سيغادر منصبه نهاية تشرين الثاني، لكن إيغلاند أوضح للصحافيين في جنيف أنّ الأمر لا يعدو كونه “مصادفة”.

يُذكر أنّ إيغلاند هو أيضًا الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين، وهو منظمة تنشط في بلدان عدة مثل اليمن.

المصدر: وكالات