بيّن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، أنّ “نيودلهي على تواصل مع الولايات المتحدة الأميركية فيما يخصّ شراء منظومة “إس-400″ الروسية، والمشاورات ساعدت على فهم موقف الهند في هذا الشأن”.

وأوضح أنّ “الفكرة تكمن في الحفاظ على التواصل مع الجانب الأميركي بشأن هذه القضية”.

وكانت قد وقعت روسيا والهند بداية تشرين الأول الحالي، عقدًا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي “إس 400” لنيودلهي، وتبلغ قيمة خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ الصاروخية 5.43 مليار دولار، وبالتالي سوف تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه الأنظمة بعد الصين وتركيا.

المصدر: وكالات